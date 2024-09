Amenazaba de muerte a su ex pero zafaba por sus hijas, esta vez la Justicia actuó y deberá pagar con prisión La pareja convivió durante 12 años y si bien la mujer denunció varias veces, la causa se archivaba porque la víctima levantaba la denuncia por pedido de las niñas. Esta vez el agresor no tuvo escapatoria.

Por fin terminará el calvario para una mujer identificada por sus iniciales como R.N. Cansada de lo que le tocó vivir con violencia física, psicológica y verlas con las múltiples amenazas de muertes que le propinaba el padre de sus hijas, esta vez se cansó y decidió ir más allá. Sin hacerle caso a sus hijas, la mujer decidió denunciar una vez más y esta vez la Justicia actuó condenando al violento con 3 años y 7 meses de prisión efectiva para César Cardozo.

El hombre mantuvo una relación de pareja con R. N., durante 12 años aproximadamente, y con quién tiene dos hijas en común de 10 y 4 años de edad. Durante la relación, Cardozo siempre ejerció violencia física y psicológica hacia su pareja. En una oportunidad, hace 8 años atrás aproximadamente la amenazó con un arma de fuego, hecho que hizo que la señora denunciara en la Comisaría para la Mujer. Sin embargo, esa causa no avanzó y luego retomaron el vínculo, hasta que se separaron de manera definitiva hace más de un año y medio. No obstante Cardozo continuó ejerciendo violencia hacia la mujer.

El 12 de octubre del año 2023, cerca de las 10 de la mañana, la mujer se encontraba en su domicilio, junto a sus padres y sus hijos, cuando en ese momento se presentó Cardozo muy ofuscado, y comenzó a agredirla verbalmente y en términos amenazantes. “Te abrís de piernas por un plato de comida. Sos una maldita, cómo me vas a pedir la cuota alimentaria. Te voy a matar put…”, le dijo. La señora llamó al 911 solicitando ayuda, y la trasladaron a la UFI CAVIG a realizar la denuncia. Pero a los días la mujer se presentó en la Unidad Fiscal y manifestó su intención de no continuar con el proceso penal, porque sus hijas no querían que sus papá fuera preso y la mujer necesitaba que el imputado se hiciera cargo de la cuota alimentaria. Por tal razón la mujer inició los trámites pertinentes en el Juzgado de Familia, y el mencionado el legajo se archivó.

Luego, el 15 de abril de este año cerca de las 20 horas, ocurrió otra vez lo mismo. La mujer se encontraba en su vivienda junto a sus hijas, sus padres y su pareja, cuando en un momento llegó Cardozo para ver a sus hijas y comenzó a agredir verbalmente a la mujer y su pareja. Ante esto, R.N. ingresó rápidamente a su casa para llamar a la policía, y escuchó cuando Cardozo le decía a las niñas: “Cuando tu mamá salga del trabajo la voy a matar”. La mujer radicó una nueva denuncia dando inicio a otro legajo fiscal pero a los días, R.N. otra vez manifestó su deseo no querer avanzar con la causa ni exponer a sus hijas.

Un nuevo episodio sucedió el 7 de julio pasado, eran las 12 del mediodía cuando la niña de 10 años estuvo hablando por teléfono con Cardozo, y luego le dijo a su madre llorando que no quería ir con su papá. “Mi papá me dijo que te va matar cuando salgas del trabajo”. A los minutos el hombre arribó a la casa y comenzó a insultarla, tironeó a la niña de los brazos, se abalanzó sobre la mujer, la empujó del pecho, haciendo que ella caiga al suelo, sin causarle lesiones, y mientras ella estaba tirada en el piso la amenazó nuevamente diciéndole “Si no me dejas ver a las nenas te voy a matar”.

Este martes se condenó en juicio abreviado a Cardozo, a sufrir la pena de 7 meses por los delitos de amenazas en tres hechos pero como el imputado contaba con otra condena condicional, se unificaron ambas condenas y el sujeto deberá cumplir la pena única de 3 años y 7 meses de prisión de cumplimiento efectivo.