Amenazó con una escopeta a unos albañiles por “hacer ruidos” y lo condenaron sin prisión El sujeto recibió un año de prisión condicional después de amenazar a dos trabajadores que ejercían tareas de albañilería en una casa vecina.

Una insólita situación se dio en el barrio Del Carmen en Capital. Un sujeto identificado como Augusto Quiroga aceptó este viernes un año de prisión condicional después de haber amenazado con una escopeta a unos albañiles que trabajaban en una casa vecina y que, según Quiroga, realizaban ruidos molestos.

Los hermanos Mauricio y Leonardo Morales se encontraban trabajando en una vivienda de calle Garbini en el Barrio del Carmen, justo al lado de la vivienda de Quiroga. Precisamente Quiroga ya había manifestado su enojo por los ruidos provenientes de la casa de al lado y gracias a la predisposición de los trabajadores, acordaron dejar de trabajar a las 15 horas.

Todo iba bien hasta que el 24 de julio pasado los hermanos Morales habían terminado de trabajar sobre las 14.50 cuando Quiroga salió de su casa y argumentó que dejaran de hacer ruidos porque sino arreglaban la situación “por las malas”.

A los minutos Quiroga ingresó a su vivienda y salió con una escopeta (de la que tiene credencial de legítimo usuario), mientras gritaba que dejaran de hacer ruido. Fue ahí que los hermanos Morales ingresaron a la vivienda donde se encontraban trabajando para resguardarse y poder llamar al 911.

Este viernes Quiroga fue condenado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y se lo condenó a la pena de 1 año de prisión de ejecución condicional, además durante 2 años deberá cumplir reglas de conducta.