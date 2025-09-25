Angaco: robaron más de $600.000 del armario de un colegio Aseguran que estaba en un mueble que tenía candado.

Autoridades del Colegio Secundario Cacique de Angaco denunciaron el robo de 622.000 pesos de la dirección y que estaba destinado al mantenimiento de la institución, mediante un aporte de los padres de los alumnos.

La denuncia radicada en la Comisaría 20ma de dicho departamento fue realizada por la directora del colegio y expresó que descubrieron que faltaba el dinero pero cuando los uniformados llegaron al lugar, descubrieron que la cerradura no presentaba signos de violencia.

Por este motivo, no descartan que haya sido alguien del propio establecimiento como que alguna persona haya olvidado asegurar el candado.