Apareció la niña de 14 años que estaba desparecida desde el lunes: se encuentra bien

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desesperación de una familia y la preocupación de la Policía de San Juan y la UFI Genérica por encontrar a Brenda Milagros Caballero Aguirre, de apenas 14 años, llegó a su fin luego de que fuera encontrada en las últimas horas del martes. Había desaparecido el lunes.

Si bien no se entregaron detalles, se supo que la niña apareció en buen estado de salud aunque no se dijo dónde estuvo las más de 24 horas que no se supo nada de ella.

Brenda había partido de su casa el lunes y luego no dio señales de vida, lo que tras la denuncia de la familia obligó a poner a andar el Programa Provincial de Personas Extraviadas. D