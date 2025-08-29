Apareció Rubén Víctor Guzmán, el hombre de 54 años reportado como desaparecido Tras días de búsqueda, el programa policial “San Juan Te Busca” comunicó que Rubén Víctor Guzmán fue hallado en buen estado de salud. No se divulgaron detalles sobre su paradero.

La incertidumbre llegó a su fin este viernes 29 de agosto de 2025: Rubén Víctor Guzmán, de 54 años, quien había sido reportado como desaparecido desde la jornada anterior, fue localizado con bien gracias al operativo de búsqueda desplegado por el programa “San Juan Te Busca”, dependiente de la Policía provincial.

Desde el primer momento, sus familiares y toda la comunidad aguardaron con angustia novedades sobre su paradero. A través del programa institucional, se difundieron alertas y datos para colaborar en su localización. Finalmente, se confirmó que se encuentra en buen estado de salud, aunque no se brindaron detalles sobre dónde fue encontrado ni las circunstancias del hallazgo.

Este tipo de búsquedas refuerzan la importancia de los protocolos coordinados entre la Policía, la comunidad y los medios para acelerar los procesos y reducir la angustia familiar, en especial cuando la desaparición ocurre de manera inesperada.