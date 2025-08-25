Apedrearon un colectivo e hirieron a una nena de 6 años: un policía persiguió a los atacantes El hecho ocurrió en la línea 244 de la Red Tulum.

En las últimas horas se conoció un hecho lamentable que involucró a una menor de 6 años que quedó herida por el ataque con piedras de un grupo de personas a un colectivo. Según las fuentes, el hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Lemos y Granaderos, en Pocito, cuando la línea 244 circulaba alrededor de las 21.

La unidad iba con varios pasajeros y en un abrir y cerrar de ojos recibió una lluvia de piedras que dañó uno de las ventanillas. El vidrio se rompió y en el estallido de los cristales, una pequeña de 6 años resultó herida.

Testigos del hecho indicaron que viajaba un policía, quien dio la orden de detener el colectivo para bajarse y perseguir a los autores del ataque. Posteriormente, el chofer siguió camino hasta el Hospital de Pocito para que la menor fuese atendida.