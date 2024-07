Asesinaron a un joven de 19 años mientras trabajaba y dejaron una nota amenazante El homicidio ocurrió en la zona oeste de la ciudad santafecina y en el escrito que dejaron no se menciona a funcionarios.

Un joven de 19 años fue asesinado a balazos mientras operaba un montacargas en una distribuidora de alimentos situada en la zona oeste de la ciudad de Rosario y, según las primeras informaciones, fue baleado por dos hombres en moto que, además, dejaron una nota amenazante.

Según indicó La Capital, el hecho ocurrió en la tarde del jueves en Provincias Unidas al 2300, la víctima fue identificada como Ignacio Brítez y, tras dispararle al joven, los sujetos dejaron el escrito que remite a un presunto conflicto entre presos de un pabellón de Piñero, mientras que el homicidio es investigado por la fiscal Gisela Paolicelli.

En tanto, según el testimonio de vecinos del lugar que alcanzaron a ver la escena, Brítez estaba trabajando en la distribuidora Tizzy, un local que vende por mayor y por menor alimentos, bebidas y artículos de limpieza y que sería propiedad del abuelo del joven asesinado.

Alrededor de las 17, dos hombres llegaron en una moto, estacionaron, fueron hacia el joven que estaba operando un montacargas y, al parecer, Brítez intentó reaccionar cuando vio que se le acercaban los dos hombres, pero los sujetos le dispararon y lo hicieron caer del montacargas, tras lo cual le volvieron a disparar y dejaron una nota escrita junto al cuerpo.

Si bien no se reveló lo que decía el escrito, se pudo saber que no mencionaba al gobernador Maximiliano Pullaro ni a ningún funcionario de su gabinete y que, en principio, sería un mensaje para cuatro hombres presos en un pabellón de una cárcel. Al respecto una versión indicaba que el joven tenía un hermano detenido en la cárcel de Piñero y no se descarta que pueda estar implicado en un conflicto en la unidad penal.

Con el asesinato de Brítez son al menos 60 los homicidios registrados en lo que va de este año en el departamento Rosario, mientras que en lo que va de julio, es el segundo, ambos en el lapso de 20 horas, aunque hasta el momento no hay indicios que conecten ambos casos.

