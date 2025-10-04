Asesinaron a una mujer de un balazo en la cabeza en el barrio Echeverría La víctima fue identificada como Camila Nicole Bajinai y tenía 22 años. La Justicia detuvo al presunto homicida e investiga el móvil del hecho.

Un hecho de sangre terminó con la vida de una joven mujer durante la madrugada de este sábado 4 de octubre en Capital. De acuerdo con la información aportada por fuentes judiciales, una mujer murió tras recibir un disparo de arma de fuego. Pese a que fue rápidamente llevada al Hospital Guillermo Rawson para su atención, tras ingresar falleció.

La víctima era Camila Nicole Bajinai, de 22 años, quien recibió un balazo en la cabeza. La Policía llegó al lugar y detuvo al presunto agresor, un hombre identificado como Juan Carrizo. El detenido, según dijeron oficialmente desde la Justicia, fue aprehendido en los techos de una vivienda colindante. Además, se encontró el arma de fuego que habría usado para quitarle la vida.

Si bien resta definir detalles de la investigación, a cargo del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, en principio se está siguiendo la pista de una vieja disputa entre bandas a las que pertenecerían ambas personas involucradas en el crimen.