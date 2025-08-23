Dos mujeres fueron detenidas luego de intentar robar fiambre en una sucursal de Café América. Personal de la Comisaría 29° intervino en la tentativa de hurto en el local ubicado en Boulogne Sur Mer y Buenaventura Luna, Capital.
Según el informe policial, las mujeres ingresaron y se dirigieron al sector de fiambrería. Ahí tomaron 2 unidades de mortadela trozada y un salamín y lo colocaron en el bolso que llevaban. El encargado del lugar captó la situación a través de las cámaras de seguridad y las interceptó para pedir que mostraran el contenido del bolso. Al encontrar los artículos, llamaron a la policía.
Las detenidas fueron identificadas como N. González (35) y S. Alaníz (25).