Atraparon a dos mujeres por intentar robar fiambre en un mayorista El encargado del local las vio y llamó a la policía. Les encontraron dos piezas de mortadela y un salamín en el bolso.

Dos mujeres fueron detenidas luego de intentar robar fiambre en una sucursal de Café América. Personal de la Comisaría 29° intervino en la tentativa de hurto en el local ubicado en Boulogne Sur Mer y Buenaventura Luna, Capital.

Según el informe policial, las mujeres ingresaron y se dirigieron al sector de fiambrería. Ahí tomaron 2 unidades de mortadela trozada y un salamín y lo colocaron en el bolso que llevaban. El encargado del lugar captó la situación a través de las cámaras de seguridad y las interceptó para pedir que mostraran el contenido del bolso. Al encontrar los artículos, llamaron a la policía.

Las detenidas fueron identificadas como N. González (35) y S. Alaníz (25).