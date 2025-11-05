Atraparon a un hombre que llevaba un rollo de cable robado: le encontraron un arma de fuego La Policía detuvo a un individuo que intentó evadir el control. Durante la persecución, se hallaron un arma de fuego calibre 9 mm.

En el marco de tareas investigativas realizadas por la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, efectivos policiales llevaron a cabo un operativo de control en las inmediaciones de las instalaciones de Procem, ubicadas en el departamento Rivadavia. Durante la vigilancia, los agentes observaron a un individuo de sexo masculino que portaba un rollo de cable y otros objetos en su poder.

Al percatarse de la presencia policial, el sujeto intentó fugarse, emprendiendo una rápida huida por un terreno descampado. Mientras escapaba, descartó los elementos que llevaba consigo, lo que llamó la atención de los agentes. Entre los objetos abandonados se encontraba una bolsa que, al ser revisada, contenía un arma de fuego calibre 9 mm, marca Bersa, acompañada de un cargador.

Ante este hallazgo, se dio aviso inmediato al fiscal interviniente en la causa, quien ordenó el secuestro de los elementos encontrados. Además, se dispuso que el personal policial continúe con las investigaciones pertinentes para establecer la procedencia del arma de fuego y, lo que es más importante, dar con el paradero del hombre que logró escapar.

El operativo sigue abierto, y las autoridades realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar si el detenido tiene vinculación con otros delitos en la zona.