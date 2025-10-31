Atropelló a un ciclista y fue condenado a 1 año de prisión condicional y 2 años de inhabilitación para conducir Es a raíz de un accidente ocurrido en Capital.

En juicio abreviado, la Justicia de San Juan resolvió condenar a un conductor que atropelló a un ciclista a 1 año de prisión condicional y dos años de inhabilitación para conducir vehículos.

El accidente ocurrió en agosto, en Urquiza y Lateral de norte de Circunvalación, donde el automovilista avanzó sin tener en cuenta la señal de pare y terminó impactando al ciclista, de apellido Pérez. El conductor de Volkswagen Bora , J. Sirerol Fernández, reconoció su culpabilidad y recibió hoy la sentencia al resultar penalmente responsable del delito de Lesiones Art. 94 Bis Primer párrafo del CP.

El ciclista sufrió una fractura de fémur y 40 días de incapacidad.