Augusto Pérez Garro explicó por qué acompaña al médico acusado en el juicio por Julieta Viñales El expresidente de Sportivo Desamparados publicó un extenso descargo en redes sociales, donde defendió a Maximiliano Babsía, imputado por mala praxis, y cuestionó el tratamiento mediático de su presencia en Tribunales.

La presencia de Augusto Pérez Garro en el juicio por la muerte de Julieta Viñales generó sorpresa y comentarios. Luego de que se publicara que se lo había visto acompañando a la familia del médico acusado, Maximiliano Babsía, el expresidente de Sportivo Desamparados salió a aclarar su postura a través de un comunicado en Facebook.

En el escrito, Pérez Garro sostuvo que acompaña a Babsía “desde la primera audiencia y hasta la sentencia” porque lo une una amistad de la infancia y porque confía plenamente en su integridad personal y profesional. “Conozco enteramente su persona y no tengo la menor duda de su integridad moral, de sus principios, sus valores y su entereza ética como persona y fundamentalmente como profesional”, afirmó.

El exdirigente deportivo destacó que el otorrinolaringólogo “salvó la vida” a muchos pacientes, entre ellos a sus propias hijas, y remarcó que más de mil personas han sido operadas por él. También señaló que el médico eligió guardar “respetuoso silencio” en medio de la conmoción por el fallecimiento de la joven.

En otro tramo, Pérez Garro expresó que comprende el dolor de la familia de Julieta y pidió respeto en su duelo, aunque rechazó lo que consideró una “mala animosidad” mediática. “Lo repudiable acá es la mala animosidad que ya es característica de este diario para vincular a Sportivo Desamparados con hechos de mi vida privada incluso cuando ya ha finalizado mi mandato como presidente del club”, escribió.

Juicio por la muerte de Julieta Viñales. Al centro, el acusado.

Por último, cerró su mensaje con una crítica al tratamiento periodístico: “No respetan los momentos de sufrimiento y dolor de las familias y de los que somos cercanos a ellos, con tal de vender su noticia. Qué más se puede esperar”.

EL COMUNICADO COMPLETO

DESCARGO.

Acompaño al Dr. Babsia en éste proceso judicial desde la 1ra audiencia y lo voy a acompañar hasta la sentencia.. como lo he acompañado desde el principio en ésta dolorosa y traumática situación que le toca atravesar.. la cual puedo dar fé que lo afectó y lo sufre profundamente..

Lo acompaño porque es mi amigo desde la infancia, pero principalmente xq conozco enteramente su persona y NO TENGO LA MENOR DUDA de su integridad moral, de sus principios, sus valores y su entereza etica como persona y fundamentalmente como profesional apasionado por lo que hace.. Pocos fuera de su familia conocen la historia de vida y las adversidades que tuvo que superar para ser hoy un profesional destacado.

Allá afuera hay mas de mil personas operadas por él, que gozan de buena salud, entre ellas mis hijas.. y me consta que a varios de ellos literalmente les salvó la vida.

Es difícil defenderse de las descalificaciones cuando hay una familia que llora una perdida y a la que hay que comprender y sobretodo respetar en su duelo.. Babsia guardó respetuoso silencio y fue prudente a la espera del debido proceso judicial que esperemos eche luz sobre tanto escarnio, en el cual lo estoy acompañando y conteniendo espiritual y emocionalmente, fuera de todo prejuicio xq hasta el mismísimo Dr. René Favaloro enfrentó juicios de mala praxis y nadie puede negar que fué una gran persona y una eminencia en su especialidad, como tampoco se puede poner en duda la sensibilidad con la que se vinculaba con sus pacientes.. Creo que es la misión que hoy me toca como amigo..

Lo repudiable acá es la mala animosidad que ya es característica de éste diario para vincular a Sportivo Desamparados con hechos de mi vida privada incluso cuando ya ha finalizado mi mandato como presidente del club. No respetan los momentos de sufrimiento y dolor de las familias y de los que somos cercanos a ellos, con tal de vender su noticia. Que mas se puede esperar.