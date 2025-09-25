Balearon la casa de Lara, una de las tres chicas asesinadas Investigadores buscará determinar si el ataque está relacionado con la muerte. Creen que no son "narcos" los autores de la balacera.

La vivienda de la mamá de Lara Morena Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena Verri y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años, en Florencio Varela, fue baleada la tarde de este miércoles 24 de septiembre y, según el periodista Diego Gabriele, el culpable sería el novio de Brenda, como venganza por lo ocurrido.

Fuentes policiales dijeron que el responsable de este ataque sería un hombre al que apodan “el Rengo”, a quien le faltaría una pierna, expareja de Del Castillo y padre de su hijo. El denunciado trabajaría para bandas narcos de La Tablada, pero no estaría vinculado a la organización que habría cometido los asesinatos.

Gabriele estuvo en el canal de streaming Blender y explicó la razón detrás del ataque: “Pasaron y le balearon la casa. ¿Por qué? Porque en el medio, lo que cree la investigación, es que la ligaron de rebote. El tema es quién le balea la casa. Creen que les balearon la casa personas cercanas al círculo de Brenda, una de las chicas de 20 años. Creen que es el novio de esta chica quien pasa y les balea la casa. “Por tu culpa mataron a mi novia”. Viene por ahí, no son los narcos los que balearon la casa”.

El periodista también explicó cómo comenzó todo: “Las chicas, tres chicas, una de ellas de quince años, Lara, Brenda y Morena, primas, Lara, con quince años era la que les organizaba trabajos de prostitución. A Lara la convocan para un trabajo, trabajo para el cual llama a estas dos amigas entre sí”.

Y agregó: “Las matan a las tres. Las matan porque producto de la tarea que desarrollaban, la prostitución, en algún momento actuaron como viudas negras, y esa actuación como viudas negras tuvo como víctima a un narco, y cuando actuaron como viudas negras sustrajeron una importante cantidad de dinero en dólares, se habla de una suma superior a los 50 mil dólares, y en ese robo, aparentemente, hay un robo de una importante cantidad de cocaína de máxima pureza. Si hay algo que no les gusta a los narcos es quedar como unos boludos. Por eso mataron a tres pibas de la manera más cruel posible”.