Baleó a su vecino en los pies y pasará 2 años en el Penal de Chimbas El sujeto recibió un año de sentencia pero al contar con una pena anterior, se unificó el tiempo que permanecerá en el Servicio Penitenciario Provincial.

Este jueves, Gonzalo Gabriel Alfaro, de 26 años, recibió la condena de un año de prisión efectiva por el delito de Abuso de armas y por contar con una pena anterior, le unificaron a 2 años la permanencia en el Servicio Penitenciario Provincial.

El hecho

En abril, la víctima de apellido González, salió de su casa a comprar en un negocio en el interior del barrio Las Lilas, en Capital. Durante el recorrido de ida, fue provocado por dos sujetos, uno de ellos Gonzalo Gabriel Alfaro, quienes permanentemente le decían “vení, te vamos a quitar la campera”.

Una vez que regresó de comprar. Ambos muchachos se le encimaron y la novia de la víctima salió asustada de la vivienda por los gritos que escuchó. En ese momento, Alfaro sacó un revólver y efectuó cuatro disparos que impactaron en los pies de González.

Los agresores huyeron del lugar y posteriormente, el autor de los tiros quedó detenido. Este jueves fue condenado por la jueza de Garantías, Verónica Chicón mediante un juicio abreviado.