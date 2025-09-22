Borracho, perdió el control del auto, se fue a la banquina y atropelló a un peatón: terminó el raid contra un pilar El hecho ocurrió en Ruta 20, a la altura del kilómetro 13.

Este lunes en la madrugada, tres personas debieron ser hospitalizadas por un siniestro vial que ocurrió en Ruta 20, a la altura del kilómetro 13, en 9 de Julio, según lo que informaron fuentes policiales.

Al parecer, Brian Maximiliano Sosa, de 32 años, manejaba un Ford Fiesta por Ruta 20 de oeste a este e iba acompañado por otro hombre de 30 años, de apellido Gasparini. Alrededor de las 6.30, el sujeto perdió el control del vehículo y se fue hacia la banquina, costado sur.

Por allí caminaba un joven de 24 años, de apellido Aguirre, quien fue embestido y producto del violento impacto tuvo que ser hospitalizado con posible fractura en uno de sus miembros inferiores.

Pero no terminó ahí. El auto tras atropellar al peatón se estrelló contra un pilar y por ese golpe, los ocupantes del Ford debieron ser asistidos en el nosocomio.