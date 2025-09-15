Borracho y a contramano en la zona del Dique de Ullum Fue en uno de los operativos de la Policía de San Juan.

El pasado fin de semana, personal policial llevó a cabo operativos en zonas estratégicas de mayor movimiento vehicular con el objetivo de trabajar en prevención y labrar actas de infracción, informó la Policía de San Juan.

Durante estos operativos se detectó y se infraccionó a un vehículo que circulaba en contramano por la Ruta 60, en la zona del Dique de Ullum. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia. En la zona de control forestal se labraron 10 actas por alcoholemia.

Los demás operativos se desarrollaron en Ruta 60 a la altura del Pinar, Ruta 12 (autódromo de Zonda), Ruta 40 en Albardón y Pocito, Ruta 20 en Santa Lucía, 9 de Julio, Ruta 141 a la altura del control forestal, Ruta 20 y La Plata en Caucete, y en calle Agustín Gómez (Calle 5) y Vidart.