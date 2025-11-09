Brutal asesinato en plena Ruta 40: un joven le dio un puntazo en el cuello a otro hombre y lo mató El hecho ocurrió en horas de la madrugada en Ruta 40 y calle 11. Al parecer los involucrados tenían problemas de vieja data.

Un brutal asesinato ocurrió en horas de la madrugada de este domingo en Ruta40 y Calle 11, Pocito. Un joven de 19 años le asestó un puntazo a un hombre de 36 años y lo mató. Todo ocurrió en el medio de la ruta nacional. El sujeto se encuentra prófugo.

Según informaron desde la UFI Delitos Especiales, todo ocurrió cerca de las 3.30 de la madruga. La victima fatal fue identificada como José Malla de 36 años y con domicilio a metros del lugar.

Al parecer Malla y el joven que se encuentra prófugo tenían problemas de vieja data. El sujeto de 19 había regresado de una peña y cuando regresó a su hogar salió a comprar bebidas alcohólicas para seguir consumiendo, fue allí que al pasar por costado Oeste de la ruta se encontraba Malla, también bebiendo en la puerta de su casa. Ambos comenzaron a discutir, la pelea fue subiendo de tono y escaló tanto que el joven sacó un cuchillo y le asestó un puntazo en el cuello, Malla quedó tendido en la calle mientras que el asesino se perdió entre los matorrales.

Malla fue trasladado al hospital departamental a donde minutos después constataron que se encontraba sin vida.