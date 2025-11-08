Buscan a un adulto mayor que se ausentó de su casa: días atrás también estuvo desaparecido Se trata de Eduardo Ángel Correa, de 76 años, quien a finales de octubre también estuvo desaparecido por dos días.

Un adulto mayor que se perdió días atrás y que afortunadamente fue hallado en buen estado de salud, volvió a ausentarse de su casa y generar preocupación entre sus familiares.

Se trata de Eduardo Ángel Correa, de 76 años, quien falta de su domicilio desde la primera hora de este sábado. La Policía de San Juan activó el protocolo San Juan Te Busca para tratar de dar con el paradero de un hombre que se encuentra desaparecido.

Mide 1,60, es de tez trigueña, de contextura física delgada, ojos marrones y como características físicas tiene cabello cano rasurado.

Al momento de su desaparición vestía pantalón azul con líneas blancas, remera gris, campera azul con líneas blancas y ojotas color negro.

Cualquier dato comunicarlo al 911 o en la sede policial más cercana al domicilio.

El antecedente de Correa data del pasado 26 de octubre cuando su familia puso en conocimiento a las autoridades de su ausencia. Como en esta ocasión, se activó el protocolo de búsqueda y finalmente el hombre fue hallado al día siguiente.