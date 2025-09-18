Buscan a un hombre que cayó al Canal Céspedes: el desesperado intento por rescatarlo Vecinos vieron que se precipitó al cauce en calle 17 y calle Nueva, en Carpintería.

Personal de Bomberos de la Policía de San Juan está buscando a un hombre que se precipitó a un canal esta madrugada y por estas horas se trabaja para tratar de dar con esta persona, de la cual hasta el momento no se ha identificado.

De acuerdo a lo informado a Diario de Cuyo por el jefe de Policía, Néstor Álvarez, un hombre cayó al cauce del caudaloso Canal Céspedes en calle 17 y calle Nueva, en la zona de Carpintería.

Vecinos de la zona lo vieron caer e intentaron rescatarlo, pero la oscuridad y lo peligroso del canal fueron barreras para que puedan hacerlo sin que expongan su vida.

Hasta el momento no se sabe en qué circunstancias se dio, porque lo vieron ya en el canal, pero no se precisó si se resbaló, se tiró o cayó accidentalmente.

Hay un operativo para dar con la persona y ya la policía pidió a Hidráulica el corte del agua en esa zona. “Ojalá haya podido salir por sus propios medios, sabemos que es un canal caudaloso, pero no perdemos las esperanzas”, dijo el jefe de Bomberos, Dante Avellá, en Radio sarmiento.