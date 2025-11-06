Buscan dar con una anciana de 79 años que desapareció este jueves Se trata de Luisa Avalos quien salió esta mañana de su casa y no regresó.

La Policía de San Juan activó este jueves el operativo “San Juan Te Busca” para dar con el paradero de una mujer de 79 años que desapareció en horas de la mañana.

Se trata de Luisa Avalos, una mujer de 79 años de contextura física delgada y tez morena. Luisa mide 1,60 metro, es de contextura física delgada, ojos negros, boca mediana, labios finos, nariz recta, cabello corto ondulado entrecano.

Al momento de su desaparición vestía pantalón marrón y remera color salmón.

Las autoridades solicitan a la población cualquier dato que permita dar con el paradero comunicarse al 911 de manera anónima o acercarse por la comisaria más cercana.