Buscan intensamente a dos sujetos vinculados a una banda que robaba ruedas de auxilio

Personal de la Policía de San Juan y de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la Dra. Claudia Salica, tuvieron una intensa mañana luego de realizar diferentes allanamientos en la provincia para desbaratar una banda delictiva dedicada a robar ruedas de auxilio y posteriormente, venderlas.

Pero pese a la importante cantidad de detenidos, aún continúan tras el rastro de dos personas que serían clave en el grupo: se trata de Nelson Arturo Vivares y Rubén Augusto Díaz.

Ambos no sólo se dedicaban a sustraer los elementos sino que también los comercializaban de diferentes manera. Además, destacaron que uno de ellos sería el líder de la banda.

El procedimiento de este martes

Los operativos comenzaron alrededor de las 5 de la mañana y, hasta el momento, ya se realizaron siete procedimientos que dejaron como saldo cuatro personas detenidas.

Entre los aprehendidos se encuentran dos sujetos conocidos en el ambiente delictivo: uno apodado “El Pitufo” y otro identificado como Pablo Emanuel Díaz, alias “El Dibu”, quien habría llegado desde La Rioja.