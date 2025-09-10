Buscan intensamente a un hombre de 32 años que desapareció de su hogar Desde la Policía de San Juan dieron a conocer datos de la persona desaparecida.

A través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas “San Juan te busca”, dieron a conocer sobre un hombre de 32 años que está desaparecido. Se trata de Esteban Germán Yubero, quien fue visto por última vez el este miércoles 10 de septiembre.

Según la descripción difundida, Yubero es de tez blanca, tiene contextura mediana, mide 1,60 metros y tiene ojos verdes. Entre sus características particulares, se destaca su cara redonda, boca grand, labios gruesos y al momento de desaparecer, vestía pantalón de jean beige, remera roja a rayas, zapatos oscuros y circula en un auto Fort Escort blanco.

Ante cualquier información comunicarse al 911 o dirigirse a la seccional policial más cercana.