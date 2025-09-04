Buscan intensamente a un hombre que está desaparecido hace dos días Se trata de un sujeto de 30 años que fue visto por última vez el martes 2 de septiembre.

A través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas “San Juan te busca”, dieron a conocer sobre un hombre de 30 años que falta a su hogar. Se trata de José Pablo Leyes Campillay, quien fue visto por última vez el 2 de septiembre de 2025.

Según la descripción difundida, Leyes Campillay es de tez blanca, tiene contextura física mediana, mide 1,74 metros y tiene ojos verdes. Al momento de su desaparición circulaba en una camioneta Fiat Strada Adventure.

Ante cualquier información comunicarse al 911 o dirigirse a la seccional policial más cercana.