A través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas “San Juan te busca”, dieron a conocer sobre una anciana que está desaparecida. Teofila de Dolores Cáceres, de 85 años, quien fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025.
Según la descripción difundida, es de tez trigüeña, contextura física mediana, tiene ojos marrones y mide 1,50. Además, dieron detalles de sus facciones: cara redonda y pelo largo canoso. Al momento de desaparecer vestía pantalón largo verde tipo floreado, remera blanca y marrón tipo leopardo, cartera negra y camina ayudada con un bastón.
Ante cualquier información comunicarse al 911 o dirigirse a la seccional policial más cercana.