Buscan intensamente a una mujer que desapareció hace 20 días Desde la Policía de San Juan dieron a conocer datos de la persona desaparecida.

A través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas “San Juan te busca”, dieron a conocer sobre una mujer que está desaparecida. Daniela Micaela Luna, de 35 años, quien fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025.

Según la descripción difundida, es de tez blanca, contextura física pequeña, tiene ojos verdes y mide 1,60. Además, dieron detalles de sus facciones: cara ovalada, pelo lacio castaño claro, nariz convexa anguileña y labios gruesos. Posee tatuajes en el cuello con la inscripión “Matias”, en la cintura y en su mano izquierda hasta la altura de su muñeca. Al momento de desaparecer vestía pantalón de jeans azul, remera negra tipo top de mangas largas y zapatillas oscuras.

Ante cualquier información comunicarse al 911 o dirigirse a la seccional policial más cercana.