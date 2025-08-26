Buscan intensamente en San Juan a una quinceañera de la que no se sabe nada desde ayer en la siesta

La desesperación invade a un hogar del departamento Rawson luego de que una integrante de una familia desapareciera, sin saber nada de su paradero desde ayer lunes en horas de la siesta.

Se trata de una menor de 15 años de edad que fue vista por última vez el lunes a eso de las 15 horas.

“Por favor si la ven den aviso a este número 2645278801”, escribió un hermano de la menor en redes sociales. También se pueden comunicar al 911 o a cualquier sede policiales.

Lara Yanela Quiroga Muñoz no volvió a tomar contacto con su familia y amigos.

La adolescente sanjuanina fue vista por última vez cerca de la Unión Vecinal de Villa Hipódromo, vestía pantalón marrón del colegio, un suéter verde y una remera negra.