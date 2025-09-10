Buscan que un joven cumpla 6 años de cárcel por violar a su amiga; la Defensa se opone, dice que hubo sexo consentido El sospechoso tiene 25 años y pasó tres meses en prisión. Para Fiscalía quedó probado que sometió a la joven cuando estaba ebria. La Defensa pidió que sea absuelto o que siga libre en caso de ser condenado.

Una reunión, varias latas de cerveza, una relación sexual. Esos condimentos estuvieron presentes la noche del domingo 15 de setiembre del año pasado en la casa de Santiago Daniel Cáceres Oviedo (25 años). Pero las consecuencias de ese encuentro con una amiga, terminaron en un conflcto que hoy debe ser dirimido por la jueza, Carolina Parra.

Resultó que al otro día la chica denunció que cuando estaba borracha, su amigo la violó. Y para la fiscal Adriana Ginestar (UFI CAVIG) lo que dijo la joven se probó, porque en su cuerpo encontraron restos de líquido seminal, lesiones en sus genitales y los peritos en psicología detectaron en ella comportamientos que revelaban el daño mental que le produjo la traumática experiencia. Por eso hoy le pidió a la magistrada, que condene al joven a 6 años de de cárcel.

Diametralmente opuesta fue la posición de los defensores, Nicolás Gómez Camozzi y José Luis Guidet Montilla. Pidieron la absolución de ese joven que al comenzar la investigación pasó 3 meses preso, alegando las múltiples contradicciones de la víctima. Dijeron que esa noche hubo sexo consentido, pero sin penetración (el propio imputado lo describió en la audiencia) detalle no menor teniendo en cuenta que el acceso carnal es para la ley penal, un delito más grave.

En su alegato, aludieron a las contradicciones de la denunciante y a los motivos que tuvo para denunciar: el miedo a ser escrachada en redes sociales o el envió a otras parejas de imágenes o un supuesto video de ella desnuda, que grabó el imputado esa noche. O el temor a ser reprendida por llegar tarde a la casa de sus tíos, donde vivía con su hija, y encima ebria pues tenía 1,4 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según los defensores, las lesiones que detectaron en la joven bien pudieron producirse dos días antes, cuando mantuvo un encuentro sexual con otro joven, precisamente porque a ella le gustaba el ‘chongueo’, es decir mantener relaciones paralelas con otros muchachos.Luego de escuchar el alegato defensivo, la fiscal replicó con una cita conceptual de un teórico del derecho, que alude al ‘Vía Crucis’ que deben enfrentar las mujeres cuando denuncian un ataque sexual, pues en principio no les creen, luego intentan atribuirle motivaciones a su denuncia y por último la revictimizan.

El próximo viernes, la jueza escuchará las últimas palabras del imputado y dará a conocer su veredicto.