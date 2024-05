Búsqueda de Julia Horn: el intenso operativo del sábado no arrojó resultados positivos Con las últimas luces del día y las energías agotadas por una nueva jornada sin novedades, los especialistas que trabajan en el Cerro Tres Marías no obtuvieron avances.

Ya pasaron más de 48 horas desde que, según las cámaras de seguridad de la zona de El Castillito, en el dique de Ullum, se vio por última vez a Julia Horn, la alemana que está de visita en San Juan. Con el correr del tiempo, las esperanzas se apagan y las energías se agotan.

Hasta el momento, varias personas especializadas continúan trabajando en la zona para dar con el paradero de la joven 19 de años pero a contrarreloj durante cada jornada, ya que la luz natural los acompaña hasta cierto horario y con las bajas temperaturas, se complica la búsqueda.

Si bien, sumaron la labor de canes expertos en esta materia, el clima complicó las tareas en la zona montañosa. Además, se han viralizado mensajes para sumar ayuda como gazebo apto para lluvia, pavas eléctricas, cargadores y alimento para los rescatistas.

Qué se sabe hasta el momento

El protocolo se activó el jueves por la noche, cuando la familia que la hospeda notificó que no había regresado. Ayer viernes la Policía, pesquisas judiciales y particulares que conocen la zona o que poseen tecnología útil montaron un operativo que no arrojó resultados positivos. Por la noche solamente quedó una guardia mínima y este sábado, con la luz del sol, volvieron los rastrillajes pero la tarea no es fácil dadas las condiciones climáticas adversas, dijeron en la Justicia.

Estaba previsto que los trabajos este sábado iniciaran en un sitio donde uno de los canes detectó un rastro. Los investigadores poseen alrededor de 30 prendas de la chica para que los perros puedan olfatear, señalaron. Además, otro indicio es el que aportaron dos aficionados que ayer por la tarde con un dron tomaron imágenes en una parte de difícil acceso donde se pueden ver varios elementos (al parecer, una botella, una gorra, una mochila y una campera o bolsa de dormir). Los pesquisas ya trabajan con esa señal.

Hasta ahora las pistas son muy pocas. La cámara de seguridad apostada en el ingreso a la zona conocida como El Castillito muestra a la alemana cuando a las 10.55 del jueves se baja del colectivo y cruza la calle para luego ingresar al circuito. Todo indica que el celular de Julia se quedó sin batería o que no tiene señal, pues los llamados y mensajes no le entran. Es por eso que ahora tampoco es muy útil la geolocalización, pero sí para saber el lugar donde recibió la última señal, lo que puede acercar a los pesquisas a su paradero.

Cómo es el operativo

En total, son unas 100 personas entre voluntarios, conocedores de la montaña e integrantes de todas fuerzas de Seguridad de la provincia: se encuentran efectivos de Infantería, Grupo GERAS, Bomberos, Personal de Búsqueda de Personas, Protección Civil, División de Canes y hasta personal del Ejército, sumado al Andino Mercedario y conocedores de la montaña que se fueron sumando en el transcurso del día.

Con drones civiles y policiales y hasta con el helicóptero provincial que se sumó pasado el mediodía, se realizó la búsqueda, hasta el momento, sin éxito. El Sub Jefe de Policía explicó que entrada la noche de este viernes la búsqueda se reducirá a un minúsculo grupo que se apostará en El Castillito. Es que las condiciones de la montaña por la noche poco permiten hacer, todo lo contrario, se transforman en un riesgo para quienes integran la búsqueda. Morales explicó que durante la jornada de este viernes el viento fue un contrincante teniendo en cuenta que no le permitió trabajar de la mejor manera a los canes, que con las ráfagas que en la zona se hacen sentir, se perdió el rastro.

Quién es Julia Horn

Julia Horn se llama la alemana que se perdió en el circuito de trekking del Cerro Tres Marías y lleva más de 24 horas desaparecida. Tiene 19 años y llegó a la provincia como voluntaria de la ONG Youth For Understanding, una organización educativa, sin fines de lucro, sin filiación política, religiosa, ni racial, dedicada a promover la paz entre los pueblos del mundo y el entendimiento internacional, a través de sus programas de intercambios culturales, según su sitio web.

Horn se encuentra en la Argentina desde el 18 de abril pasado. Antes de arribar a San Juan, tuvo pasos por Santiago del Estero y Catamarca. Tenía previsto abandonar nuestra provincia el próximo domingo.