Cae detenida una mujer que tenía prisión domiciliaria: le hallaron casi medio kilo de cocaína y $400 mil El allanamiento fue en una vivienda de La Bebida. La detenida ya contaba con una causa similar.

Un allanamiento realizado este viernes arrojó como resultado el hallazgo de casi medio kilo de cocaína y casi medio millón de pesos. Por el hecho hay una mujer detenida quien contaba con prisión domiciliaria por una causa similar.

Todo ocurrió en la tarde noche en un vivienda del barrio Las Lagunas, en La Bebida. Personal policial del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan bajo la coordinación de la Unidad Fiscal Dederal de la provincia y la colaboración del Grupo Geras, realizaron el allanamiento dónde se llevaba a cabo venta de estupefacientes. Se procedió al secuestro de $430.000, alrededor de 400 gramos de cocaína, una balanza y elementos de fraccionamiento.

Se desconoce la identidad de la mujer de 30 años que contaba con detención domiciliaria por un delito similar, quedando la misma y el secuestro a disposición de la Justicia Federal .