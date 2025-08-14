Cae el “Kity” por robar una mochila usando como arma una tijera Un persona denunció al sujeto por su apodo y descripción. La policía lo encontró minutos después.

En la madrugada de hoy un hombre de 34 años llamó al 911 para denunciar que en Caucete había sido víctima de un robo a punta de cuchillo. Estaba en calle Cabot y Juan José Bustos.

El sospechoso le había quitado la mochila con documentación y un candado de bicicleta. Según el informe oficial, el damnificado aportó el apodo del ladrón. Dijo que se trataba de “Kity” y las características de la ropa que llevaba.

Así, personal de la Comisaría 9° realizó recorridas por el Barrio Area II identificando a una persona con similares características. Cuando se acercaron, el individuo se dio a la fuga arrojando algo. La policía encontró la mitad de una tijera de metal lo que identificada como “el arma blanca” con la que había amenazado minutos antes para robar la mochila.

La policía informó que el detenido es Jairo E. Amaya de 29 años, quien tenía el DNI del damnificado en su bolsillo .

La UFI Flagrancia intervino en el caso y el robo fue caratulado robo con agravado por uso de arma blanca.