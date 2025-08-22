Caen tres sujetos por robarle a un remisero, entre ellos un menor de 15 años Durante el procedimiento, los uniformados fueron apedreados

Un remisero de 34 años fue asaltado en la madrugada de este viernes por tres sujetos que lo amenazaron con un cuchillo. Le robaron 40 mil pesos en efectivo, un celular y las zapatillas. El chofer se encontró con policías de la Motorizada N°1 que realizaba recorridas por calle Mary O’Graham y Tucumán, Chimbas, y les avisó de lo sucedido.

Con la descripción aportada por el damnificado y la participación de personal del Comando Radioeléctrico Central ingresaron al interior del Barrio Costa Canal I y ahí encontraron a los tres sujetos sospechosos; iban caminando e incluso uno llevaba las zapatillas robadas puestas.

Intentaron darse a la fuga pero los atraparon dentro de una casa en la que quisieron esconderse. Cuando se llevaba a cabo la detención vecinos de la zona y familiares de los aprehendidos arrojaron piedras a personal policial.

Intervino Flagrancia y calificó el caso como “Robo Doblemente Agravado por el uso de arma por ser poblado y en banda y participación de menores”. Los detenidos fueron identificados por la policía como Braian Villarroel, 22 años y Alberto Aguilera Enrique (18) y un menor de 15 años quien fue entregado a su tutor.