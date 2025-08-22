Un remisero de 34 años fue asaltado en la madrugada de este viernes por tres sujetos que lo amenazaron con un cuchillo. Le robaron 40 mil pesos en efectivo, un celular y las zapatillas. El chofer se encontró con policías de la Motorizada N°1 que realizaba recorridas por calle Mary O’Graham y Tucumán, Chimbas, y les avisó de lo sucedido.
Con la descripción aportada por el damnificado y la participación de personal del Comando Radioeléctrico Central ingresaron al interior del Barrio Costa Canal I y ahí encontraron a los tres sujetos sospechosos; iban caminando e incluso uno llevaba las zapatillas robadas puestas.
Intentaron darse a la fuga pero los atraparon dentro de una casa en la que quisieron esconderse. Cuando se llevaba a cabo la detención vecinos de la zona y familiares de los aprehendidos arrojaron piedras a personal policial.
Intervino Flagrancia y calificó el caso como “Robo Doblemente Agravado por el uso de arma por ser poblado y en banda y participación de menores”. Los detenidos fueron identificados por la policía como Braian Villarroel, 22 años y Alberto Aguilera Enrique (18) y un menor de 15 años quien fue entregado a su tutor.