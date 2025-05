Caída de una adolescente sanjuanina de una tirolesa: un peritaje arrojó que los elementos de seguridad no estaban en condiciones Desde la UFI Delitos Especiales indicaron que además el lugar tenía las habilitaciones vencidas.

Luego de que una menor de 15 años sufriera una violenta caída desde una tirolesa, a 8 metros de altura, personal de la UFI Delitos Especiales abrió una investigación para determinar responsabilidades. En diálogo con Radio Sarmiento, el fiscal Iván Grassi sostuvo que si bien la actividad no está regularizada en el país, un informe de Bomberos reveló fallas en los elementos de seguridad del atractivo que funciona en el Dique de Ullum.

En este sentido, Grassi manifestó que la tirolesa cuenta con tres elementos fundamentales: un cable acerado, un arnés y una mosqueta. “El peritaje de Bomberos explicó que los elementos no estaban en condicones. El arnés tenía un desgaste pronunciado, el cable no contaba con una línea de seguridad y la mosqueta no tenía su cierre, no estaba bien cerrado”, resaltó.

El fiscal remarcó que la imputación inicial al propietario de la tirolesa es por el delito de Lesiones Culposas, pena que va de 1 a 3 años de prisión y de 2 a 4 años de inhabilitación. “Tenemos que determinar si hubo error humano ya que al parecer el cierre de la mosqueta no se hizo como correspondía o saber si hubo negligencia por tener estos elementos con desgaste”, enfatizó.

El hecho

Una chica de 15 años fue asistida con heridas de diferente consideración después de caer desde una tirolesa de 8 metros de alto en un espacio recreativo ubicado en el río San Juan.

Según el relato del padre de la menor apenas se lanzó, el mecanismo de seguridad se desprendió y su hija cayó al vacío antes de cruzar el río, impactando con sus piernas en la luneta de un auto estacionado cerca de la estructura desde donde se lanzan.