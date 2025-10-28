Caminaba con una batería de auto en la mano e insultó a los policías: terminó tras las rejas El sujeto de 30 años caminaba por calle Salta y Corrientes. La batería la había sustraído de un Volskwagen Gol.

Un sujeto identificado como Jorge Rubén Flores terminó tras las rejas después de haber sorprendido por efectivos policiales que realizaban recorridas por la zona de calle Salta y Corrientes. Trasladaba una batería de auto en sus manos y cuando los efectivos policiales procedieron a entrevistarlo comenzó a insultarlos.

Flores, de 30 años, con domicilio en el barrio Echeverría en Capital, terminó detenido en Comisaría 2°. Fue personal policial del Comando Radioeléctrico Central quien notó al sujeto en actitud sospechosa transportando la batería en sus manos, al momento de entrevistarlo este no pudo acreditar la propiedad de la misma.

También comenzó a proferir insultos al personal policial actuante que procedió a la aprehensión y posterior traslado conjuntamente con los efectos a sede de Comisaria Segunda. A los minutos se hizo presente un hombre de apellido Pueye manifestando que le habían sustraído la batería de su automóvil marca Volskwagen Gol.

Se dio inicio al procedimiento de Flagrancia, haciéndose Santiago Burno.