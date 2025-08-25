Capturaron en un centro de salud a un prófugo del Penal condenado por robos y homicidio Se trata de Carlos "Ñoño" Artazo, quien contaba con salidas transitorias y nunca regresó al Servicio Penitenciario Provincial.

Este domingo en la noche, personal de la UFI Delitos contra la Propiedad logró la detención de un sujeto fugado del Penal, quien era buscado intensamente. Se trata de Carlos “Ñoño” Artazo, que se aprovechó de gozar de salidas transitorias y no regresó al Servicio Penitenciario Provincial.

Según las fuentes, el sujeto cuenta con un frondoso prontuario, ya que tiene condenas por diferentes delitos como robo y hasta un homicidio; el de una mujer en el 2021 en Rivadavia. Cabe recordar, que Artazo le había arrebatado una riñonera a la víctima de 70 años y producto del tironeo, cayó al suelo provocándole heridas que le causaron su deceso. Desde el 2021 permanece en el Penal.

Con respecto a su salida, no volvió el día que debía hacerlo y se activó el protocolo de búsqueda. Los uniformados lo hallaron mientras estaba en el Centro de Salud Báez Laspiur y mediante una colaboración del Comando Radioeléctrico, lo aprehendieron. Quedó a disposición de la Justicia en la Comisaría 17ma.