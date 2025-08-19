Cárcel para un sujeto que abusó reiteradamente de una niña de su familia El imputado aceptó 4 años de prisión en un juicio abreviado.

Un sujeto fue condenado a 4 años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de su familia, de manera reiterada. La pena fue impuesta en un juicio abreviado en el que el imputado aceptó la pena y admitió su culpabilidad por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, dijeron fuentes judiciales.

La UFI Anivi estuvo a cargo de la investigación, con la intervención de las fiscales Valentina Bucciarelli y Andrea Insegna.

Según los voceros, se logró acreditar que el acusado abusó sexualmente de la menor, de actualmente 12 años de edad, quien resulta ser hija de la prima hermana del imputado. Los hechos ocurrieron cuando la menor tenía entre 6 y 8 años, en reiteradas oportunidades y tuvieron lugar en la casa de él, en Capital.

La denuncia indica que la niña iba de visita de manera frecuente a la casa de éste, en razón de que convivía con su abuela cuya vivienda queda ubicada en el mismo terreno que la del imputado. Allí, en el interior de la habitación del depravado o en la de sus padres, le daba su celular a la niña para que jugara y en ese momento abusaba de ella mediante manoseos y otras prácticas gravosas.

Se ordenó la prisión preventiva en el Penal de Chimbas hasta tanto quede firme el acuerdo.