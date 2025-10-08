Caso del comerciante baleado Emanuel Rodríguez: se conoció que estaba arrodillado cuando recibió el balazo que lo dejó cuadripléjico Un equipo fiscal y los abogados de los seis sospechosos, participaron hoy sobre una pericia de trayectoria balística, con el análisis de la posición de los protagonistas y otros elementos del violento y casi letal ataque al comerciante en su casa.

Los fiscales coordinadores de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica y Cristian Catalano, y los abogados defensores de los seis sospechosos investigados por el violento asalto al comerciante Emanuel Rodríguez (43) en su vivienda del barrio San Juan de los Olivos, Rawson, participaron hoy de una pericia de trayectoria balística en la que se determinó que la víctima estaba arrodillada cuando recibió ese balazo que le dañó huesos (la quinta y sexta vértebras) y la médula osea de su cuello, dejándolo cuadripléjico, la madrugada del 21 de mayo pasado, informaron fuentes judiciales.

Por ahora, para el equipo fiscal todo indica que fue Sebastián Andrés Aguirre el autor de ese disparo y que dentro de la vivienda sus cómplices fueron Pablo Ezequiel Pérez y Braian Ezequiel Alvarez Cuello (alias ‘Batería Baja’), quienes huyeron llevándose entre $15.000 y $20.000 que tenían en la casa para gastos diarios. Otros sospechosos detenidos por el caso son Enzo Alfredo Pérez Agüero, Braian Ezequiel Arredondo y Franco Alfredo Monteleone.

El examen en la escena del hecho, significó una reconstrucción de los peritos, en base al estudio de las imágenes de cámaras de seguridad de la casa de Rodríguez, la altura y el peso de la víctima y sus tres atacantes, el resto del proyectil calibre 38 encontrado en el lugar y la sangre que perdió ese día el dueño de sangre. La conclusión de los expertos fue que, luego de recibir el impacto, la bala se desvió en los huesos de las vértebras y fue a parar al extremo superior izquierdo de una puerta de la vivienda, precisaron.

Pérez estaba arrodillado a causa de numerosos golpes, porque cuando salió al escuchar ladrar a su mascota y llegó al comedor a ver qué pasaba, lo atacaron con la cacha de las armas provocándole varios cortes. Tantos, que fue necesario hacerle unos 15 puntos de sutura.

’Mi vida es un infierno, soy cuadripléjico, estuve un mes en terapia intensiva, apenas muevo algo la mano derecha, pero no puedo agarrar nada. Esa bala nos atravesó a los cuadro’, había dicho al borde de las lágrimas Rodríguez, desde una clínica de Buenos Aires donde busca rehabilitarse.