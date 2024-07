A 18 días de la desaparición de Loan en Corrientes, encontraron pelos en la camioneta de Caillava y Pérez y los cotejarán con el ADN del nene.

Según TN, durante la pericia a la camioneta Ford Ranger blanca que le pertenece a María Victoria Caillava y su marido, el sanjuanino Carlos Pérez, los peritos encontraron dos pelos que estaban en el asiento trasero y en la caja. A su vez, esta mañana se confirmó que había posible manchas de sangre en una rueda.

Estos hallazgos serán cotejados con el ADN de los padres del nene, ya que se les realizó un hisopado para obtener muestras que serán analizadas en las próximas horas. Los resultados podrían demorar varios días.

Cabe recordar que la pericia a la camioneta de Pérez y Caillava determinó un hundimiento en el paragolpes y sustancias rojas en la rueda delantera derecha.

La mamá de Loan desacreditó la versión del accidente: “Lo que dijo Laudelina es un verso”

María, la mamá de Loan, se refirió a la teoría de que a su hijo lo atropellaron con su camioneta María Victoria Caillava y Carlos Pérez. “Lo que dijo Laudelina es un verso, es mentira, porque mi marido estaba cuando salió la camioneta y no vio nada, tendría que haber visto cuando lo atropelló. Ella inventó todo”, expresó en diálogo con Poco Correctos (eltrece).

Sobre como afronta estos días de búsqueda, contó: “Estoy de pie, haciendo fuerzas. No tengo ninguna noticia de Loan, no se sabe nada. Quiero saber qué hicieron con mi hijo. Si alguien lo tiene, que me devuelva a mi hijo, o que me lo dejen en la puerta de mi casa, o que le dé a alguien. Estamos destrozados y ya pasaron 18 días”.