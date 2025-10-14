Caso Nora Dalmasso: sobreseyeron al principal sospechoso del crimen Lo decidió la Justicia de Córdoba a 19 años del hecho. El plazo para juzgar el delito venció a los 15.

La Justicia cordobesa sobreseyó este martes a Roberto Bárzola, el único señalado como autor del crimen de Nora Dalmasso. La decisión se tomó porque la causa prescribió. El hecho ocurrió hace 19 años y el plazo para ese delito venció a los 15.

Después de la absolución de Marcelo Macarrón en 2022, el crimen de Nora Dalmasso quedó impune. No se determinó un culpable y ahora, la causa prescribió.

Por insistencia de la familia, se continuó la investigación para reconstruir la verdad y encontrar al autor del asesinato. A fines de 2024 y mientras avanzaba el proceso, la aparición de Bárzola como nuevo sospechoso volvió a poner el caso en boca de todos. Sin embargo, a 19 años del crimen, la Justicia definió que no avanzará más en el intento de esclarecer qué pasó el 26 de noviembre de 2006 en Río Cuarto.

Quién es Roberto Bárzola

Una de las claves de la causa estuvo vinculada con el cinto de la bata con el que asfixiaron a Nora hasta provocarle su muerte. De acuerdo a los expertos, el lazo contaba con dos perfiles genéticos: el de Macarrón y el de un desconocido.

En su momento, el fiscal Javier Di Santo hizo el cotejo con alrededor de 30 personas y no hubo coincidencia con ninguno de los que estuvieron imputados ni con los policías o conocidos que pasaron por la escena del crimen.

Sin embargo, el último fiscal de la causa, Jávega, pidió a los detectives de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) que armara una lista de todas las personas que formaban parte del entorno social de Dalmasso y Macarrón, además de todos los que ingresaban habitualmente al domicilio (incluido los obreros que reformaron la casa en el 2006).

Tras cotejar más de 150 pruebas genéticas, el Ministerio Público Fiscal confirmó en diciembre del año pasado que encontraron una coincidencia y reveló que la huella pertenecía a Roberto Bárzola, un hombre que se dedicaba a pulir los pisos de madera de la casa de Dalmasso.

La fiscalía confirmó que Bárzola, quien había declarado anteriormente como testigo, estuvo en la casa durante la semana en la que asesinaron a Nora y fue imputado por abuso sexual seguido de muerte. Ahora, fue sobreseído.

“Queremos que esto vaya a una condena real en un juicio ordinario. Estamos de acuerdo con el rechazo de la extinción de la acción penal, pero no estamos de acuerdo con el hecho de que se siga buscando la verdad histórica“, explicó mesas atrás la abogada de la familia Macarrón, Ángeles Mussolini, en diálogo con este medio.

Lo que los hijos de Nora querían era que la Justicia juzgara al sospechoso y no que se hiciera un juicio por la verdad, lo que podía determinar si Bárzola era culpable o no, pero sin dictarse una pena. “Así, el crimen quedaría impune. En cambio, el juicio ordinario lo que harían es juzgarlo y, si determinan que hay culpabilidad por las pruebas, podría ser condenado”, había explicado.