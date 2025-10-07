Caso Raúl Tellechea: el 21 de octubre se conocerá el veredicto contra los imputados La causa por la desaparición forzada del ingeniero y ex integrante de la Mutual de la UNSJ, Raúl Tellechea, llegará a su fin dentro de dos semanas. La querella pidió la pena máxima contra siete de los enjuiciados.

Casi tres años después de comenzado el juicio por la desaparición del ingeniero Raúl Félix Tellechea, ya hay fecha confirmada para la lectura de la sentencia por parte del Tribunal Oral N° 1. El próximo miércoles 21 de octubre, es decir dentro de dos semanas, se conocerá el veredicto contra los siete imputados en la causa que se inició hace poco más de 21 años.

Tellechea fue visto por última vez en 28 de septiembre de 2004 y desde ese momento sus familiares no cesaron en su búsqueda como del pedido de justicia a través de multitudinarias marchas en estos 21 años que, en mayor o menor medida, recibieron en apoyo de miles de sanjuaninos.

Tras una investigación que se inició en la Justicia local, donde sufrió dilaciones y maniobras de encubrimiento, finalmente pasó a manos de la Justicia Federal. Fue en esta instancia donde se inició el juicio el pasado 12 de diciembre de 2022 contra siete imputados por la desaparición forzada de Tellechea.

Según sostenían los allegados a la víctima, Tellechea habría sido llevado contra su voluntad a una vivienda del barrio San Martín, donde lo habrían sometido a torturas, y por su condición de insulinodependiente eso habría sido determinante en su desenlace. Sin embargo, esa versión nunca fue probada. Lo cierto es que el cuerpo del ingeniero nunca fue hallado.

Esta teoría es la que defendió desde el primer momento la querella, a cargo del abogado Conrado Suárez Jofré, por lo que señaló que el rol de ex directivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), ex funcionarios de la gestión de José Luis Gioja como de antiguos miembros de la Policía de San Juan fue clave tanto para el encubrimiento como el desvío de investigación.

Por eso en la audiencia del pasado 25 de marzo, el representante de la familia Tellechea solicitó la prisión perpetua contra siete imputados: Miguel del Castillo, Luis Alonso, Luis Moyano y Eduardo Oro (todos ex directivos de la mutual, además los dos últimos ex funcionarios giojistas) como el expolicía Alberto “Lali” Flores, el exjefe de Seguridad Personal, Mario León, y el exjefe de la Policía de San Juan, Miguel González.

Vale decir que, en aquel momento, la querella pidió para la ex empleada de la mutual, Isabel Ahumada, una pena de 10 años de prisión efectiva acusándola de sembrar pistas falsas para desviar la investigación. En tanto que no avanzó en la acusación contra ex arrepentido Sebastián Cortez Paéz ni contra el ex secretario del Consejo Superior de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi.

Lo cierto es que dentro de dos semanas llegará a su fin uno de los juicios más emblemáticos de la historia reciente de San Juan, pese a que aún no se sabe con exactitud qué pasó con Tellechea y dónde está su cuerpo.