Cayó un conocido delincuente tras robarle el celular a su tía en Rawson El acusado fue aprehendido en un negocio del barrio Buenaventura Luna. El teléfono sustraído fue recuperado por la Policía.

Un insólito episodio delictivo ocurrió en Rawson y tuvo como protagonistas a familiares directos. Un hombre de 29 años fue detenido acusado de robarle el teléfono celular a su propia tía, en la vivienda que ambos comparten en el barrio Buenaventura Luna.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso —identificado como Molina y con antecedentes delictivos— ingresó a la casa sin violentar puertas ni provocar daños y sustrajo un celular Samsung de color gris.

La mujer denunció el hecho y efectivos policiales iniciaron un operativo que permitió localizar al acusado en la intersección de calle Eva Perón y Agustín Gómez, dentro de un comercio de la zona. Allí también fue hallado el dispositivo denunciado como robado.

El hombre fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia. Interviene en el caso el ayudante fiscal, Dr. Jorge Salinas.

Según trascendió, la damnificada manifestó su desconcierto por lo ocurrido y aseguró que convive con su sobrino, sin comprender cómo pudo cometer el hecho.