Cayó “El Chicho” tras robar una tienda en Villa Krause El hombre de 36 años fue sorprendido por la policía mientras huía con varias bolsas cargadas de prendas. Había ingresado al local por un boquete en el techo.

Un robo en pleno centro de Villa Krause terminó con un delincuente detenido gracias a la rápida intervención de la policía. El hecho ocurrió en una tienda de ropa, donde Sergio Jesús Jaled, de 36 años, conocido como “El Chicho”, había entrado forzando el techo del local.

Según informaron desde la Comisaría 6ª, un llamado al 911 alertó por ruidos extraños en el comercio. Al llegar, los uniformados vieron a un hombre salir corriendo con bolsas en las manos e iniciaron una persecución que culminó con su aprehensión.

En poder de Jaled, los efectivos secuestraron varias bolsas con prendas de vestir que habían sido sustraídas del negocio. Minutos después, la propietaria reconoció la mercadería como parte de su stock y confirmó que el sujeto había ingresado tras abrir un boquete en el techo.

El detenido fue trasladado a tribunales, donde se llevó a cabo la audiencia de formalización. La Justicia dispuso su alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, imputado por el delito de robo agravado con escalamiento.

La damnificada recuperó todas las prendas robadas.