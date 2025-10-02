Cayó el prófugo captado por una cámara en pleno robo de una puerta reja y lo condenaron, pero pudo quedar libre Uriel Iván Goyochea se escondía en una casa de adobes semidestruida y quiso fugarse, pero lo atraparon. Recibió 6 meses de prisión sin encierro por el delito, porque no tenía condenas previas.

Alrededor de 1 minuto les llevó aquella madrugada a dos sujetos simular que buscaban a alguien en una casa del barrio Las Garzas, Rawson, para luego desprender una puerta reja y huir como si nada. El plan hubiera resultado exitoso, de no ser por un detalle que los delincuentes no consideraron: una cámara que captó cada tramo de su maniobra. Todo pasó a las 00,15 del pasado 10 de julio y días después, el sujeto que desprendió esa construcción metálica, Renzo Leonel Santander, terminó condenado a 6 meses de prisión efectiva porque ya tenía antecedentes.

Su cómplice, Uriel Iván Goyochea, recién pudo ser capturado a eso de las 2,45 de la madrugada del pasado 30 de setiembre, cuando intentó fugarse de su escondite, una casa de abobes semidestruida de calle 11, en Pocito, indicaron fuentes judiciales.

Hoy, ante el juez de Garantías, Guillermo Adárvez, reconoció que actuó en complicidad con Santander para apoderarse de esa puerta reja. Y también aceptó el castigo que finalmente le impuso el magistrado: 6 meses de prisión de ejecución condicional (sin encierro) por el delito de hurto simple.

Pudo volver a casa porque no registra condenas previas ni pedidos de captura por otros delitos, dijeron fuentes judiciales.

El acuerdo de juicio abreviado fue logrado por el imputado y su Defensa Oficial, Hugo Trigo y Andrea Heras, con la fiscal coordinadora de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica, y el ayudante fiscal, Juan Manuel García Castrillón.