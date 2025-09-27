Cayó el “Tano” por dos asaltos al hilo contra remiseros en un conflictivo barrio de Santa Lucía Los policías realizaron varios allanamientos y secuestraron 7 teléfonos celulares y pruebas que lo complica, como la ropa usada en los ataques. Un cómplice, sigue prófugo.

Dos robos a mano armada perpetrados en días consecutivos contra choferes de taxis en el coflictivo barrio Noroeste, Santa Lucía, ya tienen un sospechoso tras las rejas, un joven con numerosas caídas por delitos contra la propiedad, dijeron fuentes policiales.

El operativo de detención de Samuel Amir Muñoz Flores (alias ‘Tano’ o ‘Samuelito’) lo concretaron efectivos de la subcomisaría Santa Lucía Este al mando del comisario Fernando Olivera, con directivas de la fiscal coordinadora de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica.

Muñoz Flores habia quedado en la mira de los investigadores policiales luego de las denuncias de los choferes de la empresa ‘Remis Oeste’, por ataques que habían sufrido a manos de dos sujetos en dos viajes con destino final en ese barrio, los días 23 y 24 de setiembre pasado.

En los allanamientos, incautaron 7 teléfonos celulares (que pueden ser robados) y la ropa empleada por el ‘Tano’ para cometer los robos, como un buzo negro con capucha, precisaron.

Si bien los pesquisas buscaron al cómplice no pudieron localizarlo.