Cayó en Chimbas cuando intentaba llevarse dos bicicletas Ocurrió este viernes en el barrio La Huella. Un vecino lo sorprendió y dio aviso a la Policía, que logró interceptarlo a pocos metros del lugar.

Un hombre de 38 años fue aprehendido este viernes al mediodía en Chimbas, acusado de intentar robar dos bicicletas del fondo de una vivienda.

El hecho sucedió alrededor de las 12 en el barrio La Huella, cuando un vecino advirtió la maniobra sospechosa y dio aviso inmediato a la Policía. Minutos después, personal de la Comisaría 17ª logró interceptar al sospechoso a pocos metros del barrio, con el apoyo de un móvil policial.

El detenido fue identificado como Fabricio González. Según informaron fuentes judiciales, la ayudante fiscal María José Puebla se hizo presente en el lugar y, tras comunicarse con el fiscal de turno Alberto Martínez, ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa.