Cayó en Rivadavia con más de dos kilos de cocaína: investigan si integra una red narco El procedimiento permitió incautar 2,155 kilos de cocaína.

Un importante operativo policial desarrollado en la madrugada de este domingo en Rivadavia terminó con la detención de un hombre y el secuestro de una importante cantidad de droga.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento, que se extendió por más de cinco horas y estuvo a cargo de la División Comando Radioeléctrico Oeste, permitió incautar 2,155 kilos de cocaína. Además, los efectivos secuestraron un automóvil Chevrolet que estaría vinculado al transporte de la sustancia.

El detenido fue identificado como Posse, vecino de Villa Chacabuco. La droga será sometida a pericias para establecer su procedencia y determinar si estaba destinada a la distribución local o a una red más amplia.

Las autoridades no descartan que el acusado tenga vínculos con una organización dedicada al narcotráfico, por lo que no se descartan nuevos allanamientos en las próximas horas para dar con posibles cómplices.