Cayó en Santa Lucía un condenado por homicidio que estaba prófugo del Penal Se trata de Manuel Jofré, de 32 años, quien cumplía una pena de 14 años y se había fugado en junio tras una salida transitoria. Fue atrapado luego de huir por los techos en el barrio Santo Tomás.

Un operativo de la Brigada de Comisaría 5ª permitió este jueves por la mañana la detención de Manuel Jofré, un hombre de 32 años que se encontraba prófugo del Servicio Penitenciario Provincial desde hacía dos meses.

Jofré, condenado a 14 años de prisión por homicidio simple, se había evadido en junio de este año durante una salida transitoria. Desde entonces permanecía en la clandestinidad, hasta que fue localizado en el barrio Santo Tomás, en Santa Lucía.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, el prófugo intentó escapar corriendo por los techos de viviendas de la zona. La persecución terminó con su aprehensión, aunque en el procedimiento opuso resistencia, insultó y forcejeó con los uniformados.

Jofré fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal en turno.