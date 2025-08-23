Cayó por robo el “Sombra” Nuñez: un reconocido delincuente que salió del Penal hace dos meses El sujeto había ingresado a robar a una vivienda del Loteo Horizonte Andino. Las cámaras de seguridad con sensores lo detectaron.

Apenas dos meses después de haber recuperado su libertad, un sujeto reconocido en el ambiente delicitivo por su apodo -“El Sombra”- volvió a caer por robo. Se trata de Román Emanuel Nuñez quien ingresó a robar a una vivienda de Rawson y fue detenido gracias a las cámaras de seguridad.

El sujeto, con frondoso prontuario por delitos contra la propiedad, ingresó esta vez a una vivienda del Loteo Horizonte Andino en Rawson, al intentar darse a la fuga no logró huir, ya que la propietaria había dado aviso a la policía después de que las cámaras de seguridad con sensor de movimiento dieran cuenta de la presencia del sujeto dentro del domicilio.

En esta ocasión quedó vinculado al delito de hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa y tomó intervención la UFI Flagrancia.

Intervino personal policial de la Unidad Operativa Ansilta.