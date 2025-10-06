Cayó un barrabrava de San Martín que participó del enfrentamiento entre fracciones: estaba en un evento de doma Se trata de Facundo Ezequiel Asís.

El sábado en la tarde, dos fracciones de San Martín protagonizaron un fuerte enfrentamiento. Luego del hecho, personal policial logró identificar a uno de los prófugos, quien estaba en un evento folclórico de Santa Lucía.

Según las fuentes, personal policial de la brigada de la Comisaría 5ta realizaba recorridas en un camping de dicho departamento donde se realizaban doma y destrezas criollas, detuvieron a Facundo Ezequiel Asís, quien era intensamente buscado por ser parte de una de las bandas que tuvieron una pelea en el último partido del Verdinegro en el Estadio Hilario Sánchez.

Se trata de la causa por abuso de armas en el choque entre fracciones “Del Pueblo Viejo” y “Nueva Generación”. Además, secuestraron un Volkswagen Bora, que estaría vinculado a distintos hechos ocurridos durante las últimas semanas.

El detenido quedó alojado en los calabozos de la comisaría y a disposición de la justicia.