Cayó un evadido del penal con cuatro motos adulteradas, una de ellas había sido usada en un robo La detención del sujeto como la recuperación de los vehículos se logró a través de operativos en Rawson y Pocito.

En un operativo realizado por la Sección Sustracción de Automotores del D-5, la Policía de San Juan ejecutó varios allanamientos en los departamentos de Pocito y Rawson, en el marco de una investigación por robo de vehículos.

Uno de los momentos clave de la operación fue la aprehensión de Leonardo Rafael Almeida Monla, un ciudadano que se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial. Al percatarse de la presencia policial, el detenido intentó fugarse, pero fue rápidamente interceptado por las autoridades. En su poder se encontró una placa de dominio vinculada a una motocicleta que ahora está siendo investigada por su posible vínculo con actividades ilícitas.

Además de esta captura, el operativo incluyó la realización de otras medidas judiciales en distintos puntos de Pocito y Rawson, lo que resultó en el secuestro de diversas motocicletas con irregularidades.

Entre los vehículos incautados, se destacan una motocicleta Motomel Blitz 110cc, que había sido utilizada en un hecho delictivo. Además, una moto KTM Duke 200cc, que presentaba el motor y número de cuadro adulterados, junto con una chapa patente apócrifa. Una motocicleta Motomel B110cc con pedido de secuestro por hurto calificado. Una motocicleta Cerro CE 150cc, sin dominio colocado, y con adulteraciones tanto en el cuadro como en el motor.

Los vehículos secuestrados fueron trasladados y puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Genérica y de la UFI de Delitos contra la Propiedad, quienes continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer la procedencia y los posibles responsables de estos hechos delictivos.