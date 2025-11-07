Cayó un sujeto con numerosos antecedentes por robos: secuestraron elementos sustraídos y un auto que se llevó para huir El hombre, identificado como Salinas, tenía en su poder objetos que serían producto de sus actos delictivos.

La Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan logró la detención de un hombre identificado como Salinas, con antecedentes por delitos contra la propiedad, tras ser señalado como el autor del robo en una vivienda ubicada en el departamento Santa Lucía.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió cuando Salinas ingresó a la residencia y sustrajo varios objetos de valor. Sin embargo, gracias a un rápido trabajo de los efectivos policiales, se pudo rastrear al sospechoso. Mediante el análisis de cámaras de seguridad, los agentes pudieron identificar el Volskwagen Gol que el sujeto se llevó para huir del lugar con los efectos robados.

En un operativo realizado posteriormente, Salinas fue detenido mientras intentaba vender los efectos robados. En su poder, los efectivos encontraron un morral que contenía una tablet y otros objetos de valor sustraídos en el ilícito.

Además, la Policía procedió a realizar un allanamiento en su domicilio, donde se recuperaron más elementos denunciados como robados, que estaban en posesión del detenido.

La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad ordenó el secuestro de los objetos recuperados y la detención de Salinas, quien se encuentra a la espera de ser presentado ante el juez.